Бывший мэр Москвы начал выпуск сыров под маркой «Медовые лужки»
Хозяйство бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Калининградской области «Веедерн» приступило к выпуску сыров под брендом «Медовые лужки», пишет ТАСС.
Основные направления производства — это мягкие сыры, такие как бри и камамбер. Первую, пробную партию сыра по типу адыгейского изготовили к 9 Мая. «Далее планируем выпускать твердые сыры — вплоть до производства пармезана», — добавил Лужков.
Оборудование для сыроварни закуплено в Словении, однако для производства используется исключительно собственное сырье, подчеркнул бывший столичный градоначальник. Предполагается, что при выходе на полную мощность цех сможет обеспечивать выпуск до 150-200 килограммов продукции в день.
Продавать сыры планируется в магазинах Калининградской области. «Уверен, спрос на наш продукт будет», — отметил Юрий Лужков.