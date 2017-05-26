Бывший мэр Москвы начал выпуск сыров под маркой «Медовые лужки»

22:23, 26 мая 2017, ПАИ

Хозяйство бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Калининградской области «Веедерн» приступило к выпуску сыров под брендом «Медовые лужки», пишет ТАСС.

Основные направления производства — это мягкие сыры, такие как бри и камамбер. Первую, пробную партию сыра по типу адыгейского изготовили к 9 Мая. «Далее планируем выпускать твердые сыры — вплоть до производства пармезана», — добавил Лужков.

Оборудование для сыроварни закуплено в Словении, однако для производства используется исключительно собственное сырье, подчеркнул бывший столичный градоначальник. Предполагается, что при выходе на полную мощность цех сможет обеспечивать выпуск до 150-200 килограммов продукции в день.

Продавать сыры планируется в магазинах Калининградской области. «Уверен, спрос на наш продукт будет», — отметил Юрий Лужков.