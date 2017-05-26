Названы самые чистые пляжи Европы

21:25, 26 мая 2017, ПАИ

Почти все пляжи Люксембурга, Кипра, Мальты, Греции и Австрии получили самую высокую оценку по чистоте воды, сообщается в отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA) и Европейской комиссии. Об этом пишет «Интерфакс».

Более 85% пляжей в Европе, которые оценили эксперты, соответствуют самым высоким стандартам качества. В воде не было обнаружено вредных для человека и окружающей среды загрязняющих веществ, примесей сточных вод. При этом, согласно отчету, минимальным стандартам соответствуют 96% побережья стран Европы. В пяти странах качество воды признано отличным почти на всех пляжах: Люксембург (100%), Кипр (99%), Мальта (99%), Греция (97%) и Австрия (95%).

Число побережий с неудовлетворительным состоянием воды сократилось в 2016 году с 383 до 318, составив 1,5% от общего количества пляжей. Больше всего таких мест было выявлено в Италии, Франции и Испании. Качество воды в странах Европы можно отслеживать на интерактивной карте.