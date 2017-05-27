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Общество

Более 5000 десантников осваивают экстремальное управление техникой

Инструкторы Воздушно-десантных войск обучают военнослужащих и курсантов десантного училища элементам экстремального вождения в ходе тренировок по управлению автомобильной техникой. Всего за курс обучения подготовку проходят более 5000 десантников, сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе практического обучения порядку управления автомобилями УАЗ, КАМАЗ и «УРАЛ» десантники учатся правилам движения по пересеченной местности, использованию свойств разнообразных дорожных покрытий, правильному выбору угла атаки для экстренного объезда препятствия, применению инерции и распределению веса автомобиля в движении, а также разнообразным способам прохождения поворотов с применением эффекта силового скольжения или управляемого заноса на максимально-возможной скорости военного транспортного средства.

Особое внимание на тренировках уделяется применению режимов максимального крутящего момента для стабилизации тяжелого автомобиля и сохранения его управляемости и курсовой устойчивости на дороге, эффективному использованию подъемной и прижимной силы тяжелых грузовиков при преодолении препятствий, применению интенсивной загрузки и мягкой разгрузки подвески, перемещению в ходе движения до 60 процентов веса автомобиля на нужную ось или колесо, а также различным технологиям торможения и блокировок колес.

Обучение осуществляться на базе специальных площадок и автодрома РВВДКУ имени генерала В. Ф. Маргелова. Первые контрольные занятия состоятся 29 мая.

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