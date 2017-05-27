Многоквартирные дома и частный сектор остались без воды из-за аварии в Великих Луках

12:08, 27 мая 2017, ПАИ

26 мая в 10:25 в Великих Луках произошла утечка холодной воды на водопроводной линии диаметром 150 мм по улице Максимовской, 5. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной аварии стал износ трубопровода.

В результате аварии без холодного водоснабжения оставались два многоквартирных дома по улице Ползунова, 10 и 12, пять жилых домов частного сектора по переулку Ползунова, пять - в проезде Магистральном, шесть - по улице Саперной, пять - по улице Максимовской, четыре - по улице Фабричной.

Работы проводила ремонтная бригада МП «Водоканал» в составе трёх человек. В 14:00 аварийно-восстановительные работы были завершены, водоснабжение восстановлено в полном объеме.