Подозрительный огнетушитель обнаружен на станции Псков-2

10:58, 27 мая 2017, ПАИ

26 мая в 11:50 на станции Псков-2 на платформе возле железнодорожного полотна второго пути был обнаружен подозрительный предмет.

Как стало известно Псковскому агентству информации, эвакуация людей с железнодорожного вокзала не производилась в связи с удалением от станции Псков-2. Задержки пассажирских поездов не было, один грузовой состав направили на станцию «Карамышево».

В 13:30 группа разминирования Росгвардии осмотрела подозрительный предмет, взрывоопасных предметов не было обнаружено. Возле железнодорожного полотна находился использованный огнетушитель.