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Общество

Порховский отдел МВД приглашает граждан на службу

ОМВД России по Порховскому району приглашает граждан на службу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

На работу в отдел приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет,  годные по состоянию здоровья и способные по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка, имеющие образование не ниже среднего профессионального. Вакантные должности - участковый уполномоченный полиции, оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков, оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный экономической безопасности и противодействия коррупции, инспектор ДПС, дежурный ИВС.

Лиц, имеющих образование  не ниже полного среднего общего, приглашают на должность полицейского (водителя) ППС, полицейского (кинолога) ППС, водителя-сотрудника.

Обращаться по контактному телефону: (8-811) 34-2-13-34

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