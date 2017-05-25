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Культура

Павел Крузенштерн прочтёт стихи в Михайловском

Поэтические чтения пройдут в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, меропрития начнутся в 11:00.

На празднике выступит Павел Крузенштерн - авангардный поэт Петербурга, мистик художественного слова, автор ряда перформансов и театральных постановок на Новой сцене Александрийского театра, кинотеатра «ЛенДок», библиотеки имени Маяковского, участник параллельной программы «MANIFESTA 10», ведущий фестиваля современной поэзии в 2015 и 2016 годах в Вологде. Руководитель и организатор крупной поэтической группы «ЛитЧе».

Вся программа Праздника поэзии - здесь: http://tkdpskov.ru/news/1852

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