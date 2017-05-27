Полиция обеспечит безопасность детей в лагерях Псковской области

13:14, 27 мая 2017, ПАИ

Полиция обеспечит безопасность детей в оздоровительных лагерях Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этом году на территории региона будут функционировать почти 200 учреждений детского отдыха, в которых планируется разместить свыше 21 тысячи школьников.

В целях обеспечения безопасности детей в период их пребывания в лагерях, а также проведения профилактической работы с несовершеннолетними полиция организует круглосуточные дежурства и охрану объектов отдыха, скорректирует маршруты патрулирования.

УМВД России по Псковской области напоминает, что обо всех недостатках в работе детских оздоровительных учреждений, связанных с безопасностью детей, необходимо информировать органы внутренних дел любым удобным способом для принятия своевременных мер реагирования.

Кроме того, при наличии замечаний, касающихся работы сотрудников полиции, можно сообщить об этом по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области (8112) 59-22-33. Линия работает круглосуточно.