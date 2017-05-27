0
16:08
Цветы, сертификаты и абонементы получат финалистки «Миссис Псков 2017»
15:46
Уезжать нельзя остаться
14:28
Большое after-party запланировано после конкурса «Миссис Псков 2017»
08:59
Российские библиотекари отмечают 27 мая профессиональный праздник
20:39
Областная библиотека приглашает на заседание клуба любителей винила
20:12
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове
18:17
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
Еще новости
  • Коротко
Общество

Цветы, сертификаты и абонементы получат финалистки «Миссис Псков 2017»

Победительница конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017» получит сетрификат на 15 тысяч рублей от «CoralTravel» на Некрасова, 6, набор косметики от косметической компании «AVON», набор брендированных аксессуаров для ТРК «Акваполис», годовой абонемент в аквапарк «Акваполис», корзину косметики от санатория «Хилово», сертификаты номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», на маникюр до конца года от «TiFFANY NAiL BüRO», на 5 тысяч рублей от ресторана «Инжир» и безлимитный годовой абонемент в солярий от профессиональной сети студий загара «Sun Сity». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса. 

1-я вице-мисс станет обладательницей сертификатов на 10 тысяч рублей от «NATA INN GRILL & DANCE», на 5 тысяч рублей от «CoralTravel», набора от компании «AVON» и брендированных аксессуаров от ТРК «Акваполис», сертификата номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

2-й вице-мисс вручат сертификат на 10 тысяч рублей на спа-услуги лаборатории красоты « MIZI» и на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», набор косметики от компании «AVON», сетрификат на 5 тысяч рублей от «CoralTravel» и набор брендированных аксессуаров от ТРК «Акваполис».

Обладательнице Гран-при «Миссис Псков 2017» подарят телевизор от телеканала «Рен ТВ Псков».

Миссис зрительских симпатий получит сертификат номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», фитнес-программу «21» с гарантией результата и сопровождением тренера от клуба «Супер-Фитнес», а также фирменное средство для загара от «Sun Сity».

Миссис Интернет-голосование вручат сертификат на посещение SPA-центра отеля «Old Estate Hotel & SPA****» и сертификат на 5 тысяч рублей от «NATA INN GRILL & DANCE», Миссис спонсорских симпатий - сертификат номиналом 10 тысяч рублей на «День шоппинга» в  ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» и фирменное средство для загара от «Sun Сity», Миссис бизнес-вумен - сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир» и безлимитный годовой абонемент на проезд в автобусах транспортной компании «Сан Сити», Миссис талант - сертификат на 3 тысячи рублей от «NATA INN GRILL & DANCE» и абонемент на занятия в школе танцев «Dance Family».

Миссис лучшая хозяйка получит сертификаты на посещение ресторана «Аристократъ» и на 1,5 тысячи рублей в кондитерскую «Бейкер Стрит», Миссис грация - сертификат на 2 тысячи рублей от салона платьев «Klaid» на Октябрьском, 31 и абонемент на занятия в школе танцев «Dance Family», Мама года - сертификат номиналом 5 тысяч рублей в магазин «Glance» и фирменное средство для загара от «Sun Сity», Миссис «Комсомольская правда» - коллекцию книг от издания и подписку на газету, Миссис фото - сертификаты от фотографа Татьяна Родиной на 2 тысячи рублей и от кондитерской «Бейкер Стрит» на 1,5 тысячи рублей, а также фирменное средство для загара от «Sun Сity».

Миссис Хилово выиграет тур выходного дня на всю семью в санаторий «Хилово», Миссис очарование - абонементы на месяц занятий в аквапарке «Акваполис», на занятия в школе танцев «Dance Family» и фирменное средство для загара  от «Sun Сity», Миссис обаяние - сертификат на бесплатный маникюр до конца года и на занятия в школе танцев «Dance Family».

Миссис Акваполис станет обладательницей абонемента на месяц посещений аквапарка «Акваполис» и сертификата на 3 тысячи рублей от ресторана Инжир, Миссис Олд Эстейт - сертификата на 5 тысяч рублей от SPA-центра отеля «Old Estate Hotel & SPA****», Миссис Фитнес - полугодовой карты-безлимит в клуб «Супер-Фитнес».
            
Также запланированы специальные призы: курс «Сам себе визажист» от Виктории Марчук, сертификат на 3 тысячи рублей от магазина «Glance»  и на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».        

Кроме того, все участницы конкурса получат цветы от оптовой базы «Мир цветов» в Корытово и нового салона «Рай цветов» на улице Ипподромной, подарки от косметической компании «AVON», скидку 50% на проведение семейного торжества от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на услуги салона «Lorraine», а также абонементы на посещения солярия «Сан Сити».    

Напомним, финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится сегодня, 27 мая, в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Миссис Псков - 2017
Цветы, сертификаты и абонементы получат финалистки «Миссис Псков 2017» Большое after-party запланировано после конкурса «Миссис Псков 2017» Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО) Стали известны члены жюри финала конкурса «Миссис Псков - 2017» Танцевальный флеш-моб устроили конкурсантки «Миссис Псков - 2017» Новый выпуск альманаха «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков» Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Свои таланты продемонстрировали участницы конкурса «Миссис Псков-2017» Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017» Караоке-бои, конкурс талантов и кулинарное шоу ожидают участниц «Миссис Псков 2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Цветы, сертификаты и абонементы получат финалистки «Миссис Псков 2017»
27 мая 2017
Цветы, сертификаты и абонементы получат финалистки «Миссис Псков 2017»
Большое after-party запланировано после конкурса «Миссис Псков 2017»
27 мая 2017
Большое after-party запланировано после конкурса «Миссис Псков 2017»
Российские библиотекари отмечают 27 мая профессиональный праздник
27 мая 2017
Российские библиотекари отмечают 27 мая профессиональный праздник
Областная библиотека приглашает на заседание клуба любителей винила
26 мая 2017
Областная библиотека приглашает на заседание клуба любителей винила
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове
26 мая 2017
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
26 мая 2017
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
26 мая 2017
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
26 мая 2017
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области

Идет загрузка...