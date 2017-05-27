Цветы, сертификаты и абонементы получат финалистки «Миссис Псков 2017»

16:08, 27 мая 2017, ПАИ

Победительница конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017» получит сетрификат на 15 тысяч рублей от «CoralTravel» на Некрасова, 6, набор косметики от косметической компании «AVON», набор брендированных аксессуаров для ТРК «Акваполис», годовой абонемент в аквапарк «Акваполис», корзину косметики от санатория «Хилово», сертификаты номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», на маникюр до конца года от «TiFFANY NAiL BüRO», на 5 тысяч рублей от ресторана «Инжир» и безлимитный годовой абонемент в солярий от профессиональной сети студий загара «Sun Сity». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

1-я вице-мисс станет обладательницей сертификатов на 10 тысяч рублей от «NATA INN GRILL & DANCE», на 5 тысяч рублей от «CoralTravel», набора от компании «AVON» и брендированных аксессуаров от ТРК «Акваполис», сертификата номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

2-й вице-мисс вручат сертификат на 10 тысяч рублей на спа-услуги лаборатории красоты « MIZI» и на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», набор косметики от компании «AVON», сетрификат на 5 тысяч рублей от «CoralTravel» и набор брендированных аксессуаров от ТРК «Акваполис».

Обладательнице Гран-при «Миссис Псков 2017» подарят телевизор от телеканала «Рен ТВ Псков».

Миссис зрительских симпатий получит сертификат номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», фитнес-программу «21» с гарантией результата и сопровождением тренера от клуба «Супер-Фитнес», а также фирменное средство для загара от «Sun Сity».

Миссис Интернет-голосование вручат сертификат на посещение SPA-центра отеля «Old Estate Hotel & SPA****» и сертификат на 5 тысяч рублей от «NATA INN GRILL & DANCE», Миссис спонсорских симпатий - сертификат номиналом 10 тысяч рублей на «День шоппинга» в ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» и фирменное средство для загара от «Sun Сity», Миссис бизнес-вумен - сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир» и безлимитный годовой абонемент на проезд в автобусах транспортной компании «Сан Сити», Миссис талант - сертификат на 3 тысячи рублей от «NATA INN GRILL & DANCE» и абонемент на занятия в школе танцев «Dance Family».

Миссис лучшая хозяйка получит сертификаты на посещение ресторана «Аристократъ» и на 1,5 тысячи рублей в кондитерскую «Бейкер Стрит», Миссис грация - сертификат на 2 тысячи рублей от салона платьев «Klaid» на Октябрьском, 31 и абонемент на занятия в школе танцев «Dance Family», Мама года - сертификат номиналом 5 тысяч рублей в магазин «Glance» и фирменное средство для загара от «Sun Сity», Миссис «Комсомольская правда» - коллекцию книг от издания и подписку на газету, Миссис фото - сертификаты от фотографа Татьяна Родиной на 2 тысячи рублей и от кондитерской «Бейкер Стрит» на 1,5 тысячи рублей, а также фирменное средство для загара от «Sun Сity».

Миссис Хилово выиграет тур выходного дня на всю семью в санаторий «Хилово», Миссис очарование - абонементы на месяц занятий в аквапарке «Акваполис», на занятия в школе танцев «Dance Family» и фирменное средство для загара от «Sun Сity», Миссис обаяние - сертификат на бесплатный маникюр до конца года и на занятия в школе танцев «Dance Family».

Миссис Акваполис станет обладательницей абонемента на месяц посещений аквапарка «Акваполис» и сертификата на 3 тысячи рублей от ресторана Инжир, Миссис Олд Эстейт - сертификата на 5 тысяч рублей от SPA-центра отеля «Old Estate Hotel & SPA****», Миссис Фитнес - полугодовой карты-безлимит в клуб «Супер-Фитнес».



Также запланированы специальные призы: курс «Сам себе визажист» от Виктории Марчук, сертификат на 3 тысячи рублей от магазина «Glance» и на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Кроме того, все участницы конкурса получат цветы от оптовой базы «Мир цветов» в Корытово и нового салона «Рай цветов» на улице Ипподромной, подарки от косметической компании «AVON», скидку 50% на проведение семейного торжества от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на услуги салона «Lorraine», а также абонементы на посещения солярия «Сан Сити».

Напомним, финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится сегодня, 27 мая, в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.