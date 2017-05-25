«Пушкинские дни в Праге» подготовил музей-заповедник «Михайловское»

13:46, 27 мая 2017, ПАИ

В первые дни лета, в канун дня рождения А. С. Пушкина по новому стилю, Государственный музей-заповедник «Михайловское» примет участие в двух международных акциях. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, сотрудники заповедника подготовили большую программу «Пушкинские дни в Праге».

Жителей и гостей чешской столицы в период с 3 по 6 июня приглашают в Российский центр науки и культуры, где в рамках Международного детского фестиваля «Полосатый жираф» специалисты из Пушкиногорья дадут мастер-классы «Народная кукла». Кроме того, Пушкинский заповедник представит свои «Уроки исторического письма» на Всечешском конкурсе «АРС Поэтика — Памятник Пушкину».

Также в день рождения поэта, 6 июня, музей будет участвовать в праздновании Дня пушкинской поэзии у памятника А. С. Пушкину в столице Австрии. Это совместный проект музея-заповедника «Михайловское» с Российским центром науки и культуры в Вене, пояснила Лидия Токарева.