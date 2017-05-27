Недавно освободившуюся из тюрьмы великолучанку ищет полиция

14:00, 27 мая 2017, ПАИ

ОМВД России по городу Великие Луки разыскивает Любовь Латышеву1989 года рождения, которая утратила связь с родственниками. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эта гражданка недавно освободилась из мест лишения свободы. С февраля она может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.

Лиц, располагающих значимой информацией о местонахождении Л. Латышевой, просят сообщить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.