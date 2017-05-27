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Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Губернатор Псковской области Андрей Турчак направил приветствие участникам 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

«Дорогие друзья! От имени администрации Псковской области, от себя лично приветствую участников и гостей 22-й Международной встречи воздухоплавателей на древней великолукской земле, – говорится в тексте приветствия. – Великие Луки – наши южная столица. Город-крепость, город-воин, город – труженик. Неслучайно именно здесь зародились и ежегодные соревнования воздухоплавателей. Каждое лето на протяжении уже более двадцати лет в небе над Великими Луками расцветают яркие созвездия аэростатов. Благодарю ПАО «Газпром» за ежегодную помощь и поддержку мероприятия. Желаю спортсменам хорошей погоды, красивых полетов и высоких результатов, а зрителям и гостям праздника - хорошего настроения и положительных эмоций!» 

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. В рамках мероприятия состоятся спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».

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