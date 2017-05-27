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Общество

Лучший «Полет мечты» будет определён в Великих Луках 29 мая

29 мая в Великих Луках подведут итоги международного конкурса детского творчества «Полет мечты», посвященного Международной встрече воздухоплавателей. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы встречи, конкурс проходит несколько лет подряд в рамках выставочного проекта «Высота», в нем принимают участие дети в возрасте от 7 до 16 лет. 

В этом году в преддверии встречи воздухоплавателей в выставочном зале ДХШ им. А. А. Большакова открылась выставка детских работ «В движении». Свои работы представили юные художники из 18 городов России, Казахстана и Белоруссии. На рисунках изображены рыжие коты, пилотирующие воздушные шары, аэропланы, невероятные летательные аппараты и герои сказок, проплывающие в голубом небе. 

В состав жюри, которое определит победителей конкурса, входит директор 22-й Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».

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