Большое after-party запланировано после конкурса «Миссис Псков 2017»

14:28, 27 мая 2017, ПАИ

Сразу после конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017» состоится большое after-party в «Nata INN». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Все самые красивые и счастливые люди в этот вечер соберутся в одном клубе, чтобы продолжить праздник красоты и таланта. Специальными гостями станет проект «LIVE!» - уникальный клубный проект из двух очаровательных девушек - DJ Shine! & Djana. В большом клубном миксе они разогреют танцпол на все 100%, а живой вокал создаст уникальное ощущение лайва и реальных эмоций!», - рассказали организаторы.

Напомним, финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится сегодня, 27 мая, в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Начало after-party - в 22:00.