Титул «Миссис Псков - 2017» завоевала Анастасия Мельникова

22:09, 27 мая 2017, ПАИ

Титул «Миссис Псков - 2017» завоевала Анастасия Мельникова, передает корреспондент Псковского агентства информации с финального шоу конкурса красоты и таланта, который проходит сегодня, 27 мая, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Корону победительнице вручила «Миссис Псков - 2016» Юлия Григорьева.

В подарок победительница получила сетрификат на 15 тысяч рублей от «CoralTravel» на Некрасова, 6, набор косметики от косметической компании «AVON», набор брендированных аксессуаров от ТРК «Акваполис», годовой абонемент в аквапарк «Акваполис», корзину косметики от санатория «Хилово», сертификаты номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», на маникюр до конца года от «TiFFANY NAiL BüRO», на 5 тысяч рублей от ресторана «Инжир» и безлимитный годовой абонемент в солярий от профессиональной сети студий загара «Sun Сity»

Второе место в конкурсе заняла Ульяна Зайцева. Ей вручили в подарок сертификаты на 10 тысяч рублей от «NATA INN GRILL & DANCE», на 5 тысяч рублей от «CoralTravel», набор от компании «AVON» и брендированные аксессуары от ТРК «Акваполис», сертификат номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Третье место и титул второй «Вице-Миссис» получила Александра Москвина. Ей подарили сертификат на 10 тысяч рублей на спа-услуги лаборатории красоты «MIZI» и на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», набор косметики от компании «AVON», сетрификат на 5 тысяч рублей от «CoralTravel» и набор брендированных аксессуаров от ТРК «Акваполис».

Кроме того, победительницы получили цветы от оптовой базы «Мир цветов» в Корытово и нового салона «Рай цветов» на улице Ипподромной, подарки от косметической компании «AVON», скидку 50% на проведение семейного торжества от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на услуги салона «Lorraine», а также абонементы на посещения солярия «Сан Сити».