Подведены итоги соревнований «Десантный взвод-2017»

15:15, 27 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 27 мая, на полигоне «Раевское» в Краснодарском крае подвели итоги войскового состязания Воздушно-десантных войск по полевой выучке «Десантный взвод-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, победителем стало подразделение Новороссийского соединения ВДВ, которое будет представлять страну на международном конкурсе в Армейских международных играх - 2017 в Китае, запланированном с 29 июля по 12 августа.

В течение четырех дней парашютно-десантные и десантно-штурмовые взвода показывали уровень подготовки, преодолевая более 20 испытаний различной степени сложности в горной местности. Во всеармейских соревнованиях «Десантный взвод-2017» принимали участие лучшие подразделения из Тульского, Псковского, Новороссийского, Ивановского, Ульяновского, соединений, Омского учебного центра ВДВ и РВВДКУ.

Результат испытаний каждого взвода складывался из достижений в: индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования, эстафете (на боевых машинах), десантировании, сборе, марш-броске с совершением стрельбы и преодолением полосы препятствий (в составе подразделения), индивидуальном биатлоне со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, горном беге на 20 километров и военно-прикладном плавание на 200 метров в снаряжении.

В ходе церемонии награждения командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что состязания «Десантный взвод» проводятся уже в третий раз. "За это время они не только приобрели международный статус, но и расширилась их география. В конкурсе по полевой выучке, проводимого на территории Российской Федерации, изначально принимало участие три, а затем семь государств. В этом году, по ходатайству командования НОАК международный этап «Десантного взвода» будет проводиться в Китайской Народной Республике», - отметил Андрей Сердюков. Он выразил уверенность, что десантники после тщательной подготовки к международному этапу состязаний «Десантный взвод-2017» достойно выступят в Китае.