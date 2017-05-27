Уезжать нельзя остаться

15:46, 27 мая 2017, ПАИ

В Псковском государственном университете уже пятый год существует официальная открытая дискуссионная площадка «TOK'ing», где преподаватели, научные работники, студенты и их родители, и просто те, кому не безразлично то, что происходит в Псковской области, могут высказать свое мнение и будут услышаны. Очередная такая дискуссия на актуальную для новоиспеченных выпускников тему - «Псков: уехать или остаться?» - прошла 26 мая. Корреспондент Псковского агентства информации, послушав доводы обеих сторон, пришел к выводу, что спор на эту тему мог бы продолжаться бесконечно.

Ведущие сразу задали тон мероприятию, поделив участников на два лагеря: на тех, кто собирается покинуть Псков, и на тех, кто останется верен родной земле даже после выпуска из школы. Решивших «дезертировать» за пределы области, конечно, оказалось не мало.

Первым отговаривать свежие молодые умы от соблазнов миграции в Питер или Москву взялся сотрудник ПсковГУ, инженер факультета естественных наук, медицинского и психологического образования, кафедры медицинской информатики и кибернетики, который бросил учебу в Горном университете в Москве и вернулся в Псков.

Главным его аргументом стали условия проживания: «Нужно четко представлять какие условия проживания будут там, куда вы попадете, в какую общагу и что она из себя будет представлять. Меня вот заселили на 16-ый этаж общаги, в комнатах там - по 3-4 человека живут. В комнате у нас было разбито стекло, но никто на это не обращал внимания. Нужно понимать, что банально будут какие-то кражи. Вам придется платить много денег за проживание, за еду, проезд и так далее. Вы понимаете, что когда вы поступите в престижный вуз, там будет тяжело учиться? Особенно сдавать первую сессию». «Я, конечно, считаю, что нужно учиться в Пскове. Здесь все ваши друзья, родители. Псков - ваш «альма-матер», - резюмировал он.

Слова про стоимость платы за крышу над головой в крупных городах России были подкреплены статистикой, тут же выведенной на большой экран. Один из ведущих дискуссионной площадки, студент Николай Ефимов, наглядно показал и рассказал, что за аренда жилья в северной столице в среднем обойдется в 25 до 27 тыс. рублей в месяц, в Москве - 30-35, ну а в Пскове обстановка лучше: всего от 8 до 12 тыс. рублей в месяц.

«Вы хотите уезжать в другие города не потому, что там много развлечений, а потому что хотите подальше от родителей быть на самом деле, хотите независимости. Но эту «независимость» вы не найдете ни в Москве, ни в Томске, ни в других городах», - громко заявил свою позицию старший преподаватель кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями» Псковского государственного университета Иван Войку. При этом он подчеркнул, что финансовая зависимость от родителей никуда не денется.

По его словам, отучившись 4 года по направлению «менеджер» (на минутку самой распространенной в России специальности), можно получить высокооплачиваемую работу в Пскове и достичь желанной автономности в плане финансов. «Псков - самый лучший город на свете, Россия начинается здесь. Тут вы можете найти абсолютно все, что хотите. В Питере и в Москве здорово развлекаться, но учиться, сидеть в маршрутке час или полтора часа в метро - это немного другое. Поймите, никто вас там не ждет, вас здесь любят. В Питере и в Москве можно отдыхать, обучаясь в Пскове. Здесь 4 часа дороги - на выходные всегда можно вырваться».

«Страна меняется и потребность в инженерах растет», - добавил Иван Войку после короткого опроса присутствующих на тему «кто хочет сдавать физику». - Нужен свой инженерный состав, поэтому собственно количество инженерных мест растет по этим направлениям подготовки».

Прямо противоположным взглядом на проблему поделилась студентка из Санкт-Петербурга: «Да, действительно, времени на дорогу уходит очень много. Но я учусь в Питере и очень довольна. Очень много развлечений, театров, музеев. В Псков можно всегда вернуться».

Девушку поддержал один из участников дискуссии: «Выбирайте Питер! Если вы действительно уверены в своих знаниях, конечно, старайтесь поступать на бюджетные места. Там не так все плохо и дорого, как мы думаем. Есть общежития за 7 тысяч рублей, это вполне приемлемые цифры. Скажу честно - стремитесь к высшему, здесь вы всегда успеете поучиться».

После показа ролика о преимуществах учебы в ПсковГУ, и рассказа об огромном количестве обучающихся в Пскове иностранных студентов, с речью выступил выпускник Иван Журавков. «В начале года состоялась встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с творчески-активными людьми Пскова, - проявил недюжинную осведомленность молодой человек. - На встрече губернатору задали вопрос «Я, например, профессиональных художник граффити, где мне найти работу? Я живу здесь, но заказы я все исполняю для Москвы и Санкт-Петербурга, просто потому, что в городе нет людей. И Андрей Турчак начал рассуждать, и привел как пример наличие рабочих мест в Великолукском мясокомбинате. Дальше пошли перечисления предприятий, которые должны поднимать экономику области, но они никак не были связаны с творческой основой. Сразу хочу оговориться и предупредить тех, кто хочет идти на гуманитарные специальности. Подумайте, почему вы хотите туда идти и что в дальнейшем вы будете делать, чтобы вам не пришлось работать на мясокомбинате в итоге. И да, туда устроиться еще нужно. Проблема Пскова - в работе. В наличии рабочих мест для людей с разными интересами».

Директора Центра социологии и региональной политики ПсковГУ Романа Романова удивил тот факт, что выступающих больше всего волновала проблема развлечений в Пскове: «Это странно, что одним из факторов, при поступлении остается фактор развлечений. Вторым из важных аргументов стал факт «дороговизны жизни» в других городах. На самом деле, эта позиция - инфантильная. «Вы вот тут нас не завлекли, а тут вот так вот»! На самом деле важны люди, которые пытаются что-то делать и пробовать. Надо понять четко для себя, где есть больше возможности для проб. Где вы попробуете - там и лучше будет», - заявил бывший чиновник.

Речь Романа Романова стала финальным актом в мероприятии. По итогам дискуссии, которая, кажется, могла продолжаться вечно, пожалуй, можно сделать только один вывод: куда поехать учиться и где начинать свою карьеру, может решить только сам человек. Влиять на твердые взгляды на жизнь убежденных и уверенных в себе людей не может никто. Нужно учиться и в то же время уметь отдыхать, путешествовать. Где и как вы мы будем это делать - выбирать только нам.