Южный ветер и до +21 градуса прогнозируется в Псковской области 28 мая
28 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 гградусов, днем - от +16 до +21.
Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 6-11 м/сек. Атмосферное давление - высокое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.