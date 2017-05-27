Южный ветер и до +21 градуса прогнозируется в Псковской области 28 мая

16:39, 27 мая 2017, ПАИ

28 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 гградусов, днем - от +16 до +21.

Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 6-11 м/сек. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.