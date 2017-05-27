Командно-штабные учения начались в Эстонии недалеко от границы с Россией

17:13, 27 мая 2017, ПАИ

27 мая в Эстонии недалеко от границы с Россией начались Международные командно-штабные учения Saber Knight, сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

Учения проходят в Выру на базе штаба 2-й пехотной бригады, в них принимают участие порядка 700 солдат и офицеров Эстонии, Латвии, Литвы и Дании. Также в маневрах участвуют военнослужащие из США и Словакии.

«Целью учений является взаимодействие штабов для проведения совместных операций», - рассказал командир эстонской бригады полковник Ээро Ребо. Saber Knight являются частью учебного цикла Датский дивизии, в ходе которого отрабатывается планирование и проведение военных операций в государствах Балтии по отражению нападения фиктивного государства Ботния. Saber Knight связаны с учениями США в Европе Saber Strike, целью которых является отработка взаимодействия сухопутных и военно-воздушных сил по приему союзных войск.

Учения завершатся 2 июля.