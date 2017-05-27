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Общество

Дорога Лавры – граница с Латвией в Печорском районе будет отремонтирована в 2018-2019 годах

26 мая делегация Государственного комитета Псковской области по транспорту приняла участие в информационном семинаре в Риге (Латвия) для заявителей участия в крупномасштабных проектах программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия».

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, в рамках реализации указанной программы планируется выполнить в 2018-2019 годах реконструкцию автомобильной дороги Лавры – граница с Латвией в Печорском районе протяженностью 4,2 км. Общая стоимость реализации проекта составляет около 200 млн рублей. Предполагается, что не менее половины необходимого  финансирования будет предоставлено за счет гранта программы.

Соответствующая заявочная документация на участие в программе приграничного сотрудничества будет направлена до конца июня текущего года на рассмотрение в управляющий орган программы - Совместный мониторинговый комитет.

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