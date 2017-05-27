Дворовые обходы и сходы граждан провели сотрудники МЧС в Плюсском районе

17:59, 27 мая 2017, ПАИ

27 мая сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителем органов местного самоуправления провели на территории деревень Игомель, Заруденье, Ольгино и Житковицы Плюсского района провели профилактические рейды на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Как сробщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, проведены 4 собрания граждан, 4 по дворовых обхода, в рамках которых участники рейдов посетили 31 частное домовладение, проинструктировали 46 граждан, распространили 46 листовок на противопожарную тематику.