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Общество

День химика отмечается в России 28 мая

28 мая в России отмечается праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен, сообщает сalend.ru.

День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. После распада СССР традиция праздновать его сохранилась не только в России, но и в ряде других стран постсоветского пространства. 

Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности России, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли и производства. Продукция химической промышленности также разнообразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений; выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок; резино-асбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции. 

Каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева, а самому первому празднику был присвоен номер 1 — водород. День химика — праздник, объединяющий студентов, аспирантов, преподавателей, выпускников всех поколений. 

Добавим, что 31 января неофициально отмечается еще один праздник, связанный в именем великого Д. И. Менделеева. 

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