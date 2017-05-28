Пограничников чествуют сегодня в России

09:13, 28 мая 2017, ПАИ

28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск, сообщает сalend.ru.

День пограничных войск или День пограничника был установлен соответствующим Указом президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».

История этого рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе.

Событием, ставшим основой для выбора даты праздника, стало учреждение Декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны границы РСФСР (но официально День пограничника в СССР был установлен в 1958 году). Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.

После распада СССР правопреемником Главного управления стала Федеральная пограничная служба России (ФПС РФ), созданная Указом президента РФ в декабре 1993 года. C мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ и получила название «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПС ФСБ России)».

Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с тридцатью двумя зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров.

Основные задачи Пограничной службы России: обеспечение реализации государственной пограничной политики страны в сфере защиты госграницы, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны России; организация (в пределах своих полномочий во взаимодействии с другими структурами органов госвласти) борьбы с организованной преступностью, контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, а также противодействие деятельности незаконных вооруженных формирований в пределах приграничной территории.

День пограничника широко отмечается по всей стране — традиционно к нему приурочено множество торжественных мероприятий в российских городах и частях пограничных войск, возложение цветов и венков на могилах Неизвестному солдату и к другим памятным местам. Также в этот день проходят концерты и другие праздничные мероприятия, а в Москве, городах-героях и в городах, где расположены управления пограничных округов и групп пограничных войск, небо освещается праздничным фейерверком.