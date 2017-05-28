Пахом-Бокогрей наступил по народному календарю

11:42, 28 мая 2017, ПАИ

28 мая по народному календарю наступил Пахом Теплый (Пахом-Бокогрей), сообщает сalend.ru.

Пахомий Великий, память которого отмечается в этот день, был египетским монахом. Еще до принятия христианства, будучи язычником, он поступил в армию императора Константина. Его подразделение в одном из походов тепло встретили христиане, от них Пахомий и узнал о молодой религии. Когда война закончилась, он крестился, а позже основал первый общежительный монастырь.

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало много поговорок и примет: «Пришел Пахом — запахло теплом»; «На Пахома тепло — все лето теплое».

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Предки обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.