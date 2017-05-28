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Предварительное голосование «Единой России» проходит в Пскове и Дедовичском районе

28 мая в Пскове и Дедовичском районе проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах, сообщает Псковское агентство информации.

Принять участие в предварительном голосовании могут все желающие, участки будут работать до 20:00. В Пскове, где в сентябре предстоят выборы депутатов городской Думы, будут открыты 15 участков для голосования, в Дедовичском районе, где предстоит определить кандидата на пост главы муниципалитета, - 9.

Отметим, что во всей Псковской области, кроме Пскова и Дедовичского района, предварительное голосование пройдёт по второй модели: в нём будут участвовать зарегистрированные выборщики. В целом по региону об участии в предварительном голосовании заявили более 760 кандидатов, 86 из них – в псковском местном отделении партии, 80 – в великолукском городском местном отделении. Предваряли предварительное голосование дебаты.

Найти свой участок для голосования можно здесь>>> 

 

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