Железнодорожные цистерны с мазутом сошли с рельсов на станции Дно

09:42, 28 мая 2017, ПАИ

28 мая в 3:08 в районе железнодорожной станции Дно при отправлении грузового состава сошли с рельсов четыре цистерны с топочным мазутом, две из них опрокинулись, стало известно Псковскому агентству информации.

Грузовой состав из 59 цистерн двигался на железнодорожную станцию «Батецкая» в Новгородской области.

В результате аварии произошел розлив мазута из одной опрокинувшейся цистерны. На место ЧС были направлены силы МЧС, пожарный поезд станции Дно, произведена пенная атака.

Восстановительным поездом будет производиться замена колесных пар и перекачка мазута из опрокинувшейся цистерны.

Добавим, что из-за ЧС произошла задержка в отправлении другого грузового поезда, следующего со станции Дно до станции Бологое.