Железнодорожные цистерны с мазутом сошли с рельсов на станции Дно
28 мая в 3:08 в районе железнодорожной станции Дно при отправлении грузового состава сошли с рельсов четыре цистерны с топочным мазутом, две из них опрокинулись, стало известно Псковскому агентству информации.
Грузовой состав из 59 цистерн двигался на железнодорожную станцию «Батецкая» в Новгородской области.
В результате аварии произошел розлив мазута из одной опрокинувшейся цистерны. На место ЧС были направлены силы МЧС, пожарный поезд станции Дно, произведена пенная атака.
Восстановительным поездом будет производиться замена колесных пар и перекачка мазута из опрокинувшейся цистерны.
Добавим, что из-за ЧС произошла задержка в отправлении другого грузового поезда, следующего со станции Дно до станции Бологое.