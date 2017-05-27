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Железнодорожные цистерны с мазутом сошли с рельсов на станции Дно

28 мая в 3:08 в районе железнодорожной станции Дно при отправлении грузового состава сошли с рельсов четыре цистерны с топочным мазутом, две из них опрокинулись, стало известно Псковскому агентству информации.

Грузовой состав из 59 цистерн двигался на железнодорожную станцию «Батецкая» в Новгородской области. 

В результате аварии произошел розлив мазута из одной опрокинувшейся цистерны. На место ЧС были направлены силы МЧС, пожарный поезд станции Дно, произведена пенная атака. 

Восстановительным поездом будет производиться замена колесных пар и перекачка мазута из опрокинувшейся цистерны.

Добавим, что из-за ЧС произошла задержка в отправлении другого грузового поезда, следующего со станции Дно до станции Бологое.

 

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