Первый Псковский велопарад состоится 28 мая
28 мая в Пскове состоится Первый Псковский велопарад. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
Велопарад пройдёт в Университетском сквере Псковского государственного университета (улица Ленина, 2), где участники смогут посетить интерактивные площадки, сфотографироваться в творческой фотозоне и поиграть на свежем воздухе.
Программа мероприятия:
11:00 - начало сбора участников, регистрация, выдача номеров на велосипеды
11:00 - 12:10 - приветствие участников, посещение интерактивных площадок, конкурс на лучший рисунок велосипеда на асфальте, зарядка и прочие мероприятия от партнеров
12:15 - построение организованной велосипедной колонны
12:30 - старт велопарада по центральным улицам города (+14)
13:00 - финиш велопарада по центральным улицам города (+14)
13:00- 14:00 - конкурс на лучший велосипедный образ.
Кроме того, сразу после велопарада псковичи и гости города смогут принять участие в Велоквесте, начало которого запланировано на 14:30.
Добавим, участие в велопараде бесплатное. Организаторами мероприятия выступают активисты велодвижения города Пскова (Велодвижение VeLove, «ВелоПсков», «ПсковВелоДрайв», «Веломаршруты Пскова»), общественное движение «Трезвая Россия», при поддержке молодёжного парламента и администрации города Пскова.