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Первый Псковский велопарад состоится 28 мая

28 мая в Пскове состоится Первый Псковский велопарад. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Велопарад пройдёт в Университетском сквере Псковского государственного университета (улица Ленина, 2), где участники смогут посетить интерактивные площадки, сфотографироваться в творческой фотозоне и поиграть на свежем воздухе.

Программа мероприятия:

11:00 - начало сбора участников, регистрация, выдача номеров на велосипеды

11:00 - 12:10 - приветствие участников, посещение интерактивных площадок, конкурс на лучший рисунок велосипеда на асфальте, зарядка и прочие мероприятия от партнеров

12:15 - построение организованной велосипедной колонны

12:30 - старт велопарада по центральным улицам города (+14)

13:00 - финиш велопарада по центральным улицам города (+14)

13:00- 14:00 - конкурс на лучший велосипедный образ.

Кроме того, сразу после велопарада псковичи и гости города смогут принять участие в Велоквесте, начало которого запланировано на 14:30. 

Добавим, участие в велопараде бесплатное.  Организаторами мероприятия выступают активисты велодвижения города Пскова (Велодвижение VeLove, «ВелоПсков», «ПсковВелоДрайв», «Веломаршруты Пскова»), общественное движение «Трезвая Россия», при поддержке молодёжного парламента и администрации города Пскова. 

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