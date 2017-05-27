Два человека пострадали в результате столкновения грузового состава с «Ниссаном» в Великих Луках
В результате столкновения грузового состава с автомобилем «Ниссан», которое произошло 27 мая на железнодорожном переезде в Великих Луках, пострадали два человека, стало известно Псковскому агентству информации.
Установлено, что на Казанском переезде легковой автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с грузовым составом. Машину протащило до Октябрьского проспекта (порядка 350 м).
Два человека получили черепно-мозговые травмы и ушибы.