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Андрей Турчак поздравил пограничников с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил сотрудников регионального Пограничного управления ФСБ России с 99-й годовщиной образования погранвойск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«От поколения к поколению в пограничных частях передаются славные традиции мужества, стойкости, боевого мастерства и товарищества. Ваше беззаветное служение Отечеству, значительный и достойный вклад в обеспечение охраны государственной границы нашей Родины заслуживают самых сердечных слов благодарности и признательности», — говорится, в частности, в поздравлении главы региона.

Андрей Турчак поблагодарил пограничников за их ратный труд и пожелал всему личному составу управления, ветеранам, членам семей военнослужащих крепкого здоровья, счастья и благополучия.

 

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