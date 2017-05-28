Андрей Турчак поздравил пограничников с профессиональным праздником

10:57, 28 мая 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил сотрудников регионального Пограничного управления ФСБ России с 99-й годовщиной образования погранвойск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«От поколения к поколению в пограничных частях передаются славные традиции мужества, стойкости, боевого мастерства и товарищества. Ваше беззаветное служение Отечеству, значительный и достойный вклад в обеспечение охраны государственной границы нашей Родины заслуживают самых сердечных слов благодарности и признательности», — говорится, в частности, в поздравлении главы региона.

Андрей Турчак поблагодарил пограничников за их ратный труд и пожелал всему личному составу управления, ветеранам, членам семей военнослужащих крепкого здоровья, счастья и благополучия.