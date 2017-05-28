Молодогвардейцы помогают сегодня маломобильным псковичам попасть на избирательные участки

11:07, 28 мая 2017, ПАИ

28 мая, в день предварительного голосования, в Пскове члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» помогают маломобильным горожанам добраться до избирательных участков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Как отметила руководитель Псковского регионального отделения ВОО МГЕР, депутат областного Собрания депутатов Лидия Драгунова, чтобы обеспечить право каждого выборщика принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Псковскую городскую Думу на всех избирательных участках будет организована помощь активистов «Молодой Гвардии» для маломобильных групп населения.

Чтобы воспользоваться этой помощью, необходимо позвонить в колл-центр МГЕР по телефонам 8-953-242-32-12; 8-911-385-34-05, сообщить о своём желании прибыть на избирательный участок.

Напомним, счетные участки будут работать до 20:00. В Пскове участники предварительного голосования смогут сделать свой выбор на 15 участках, в Дедовичском районе - на 9.