«Соловьиная ночь» прошла в Пскове

11:22, 28 мая 2017, ПАИ

В историческом центре Пскова прошел V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нем приняли участие коллективы из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Эстонии и других городов Северо-запада России.

Для нынешнего фестиваля была выбрана тема - «Тёщу и зятя нельзя разъяти!»

Старт фольклорного праздника был дан на площади Ленина, где состоялся «Псковский разгуляй»: каждый коллектив поприветствовал других участников мероприятия. Далее состоялось общее факельное шествие участников от площади Ленина через Троицкий мост на Золотую набережную. Здесь началась самая красочная часть праздника - «Поющая река» - водная прогулка с исполнением народных песен до Воскресенской башни Псковского кремля.

Затем у Воскресенской башни прошла церемония торжественного открытия фестиваля, состоялся тематический концерт. Вся праздничная программа сопровождалась народными играми, песнями и танцами.

«Фестиваль собрал множество зрителей, которые пришли приобщиться к национальной русской культуре и полюбоваться вечерними видами Пскова», - отметили организаторы и добавили, что целью фестиваля «Соловьиная ночь» является создание условий для сохранения, развития и популяризации традиционной культуры.