0
14:07
Худрук Псковского театра: Для меня спектакль – это приглашение к разговору
15:29
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
20:45
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
15:25
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
13:53
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
13:02
Лемех для Николы (ФОТО)
17:11
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Еще новости
Культура

«Соловьиная ночь» прошла в Пскове

В историческом центре Пскова прошел V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нем приняли участие коллективы из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Эстонии и других городов Северо-запада России. 

Фото Ирины Большаковой

Для нынешнего фестиваля была выбрана тема - «Тёщу и зятя нельзя разъяти!»

Старт фольклорного праздника был дан на площади Ленина, где состоялся «Псковский разгуляй»: каждый коллектив поприветствовал других участников мероприятия. Далее состоялось общее факельное шествие участников от площади Ленина через Троицкий мост на Золотую набережную. Здесь началась самая красочная часть праздника - «Поющая река» - водная прогулка с исполнением народных песен до Воскресенской башни Псковского кремля.

Фото Ирины Большаковой

Затем у Воскресенской башни прошла церемония торжественного открытия фестиваля, состоялся тематический концерт. Вся праздничная программа сопровождалась народными играми, песнями и танцами.

«Фестиваль собрал множество зрителей, которые пришли приобщиться к национальной русской культуре и полюбоваться вечерними видами Пскова», - отметили организаторы и добавили, что целью фестиваля «Соловьиная ночь» является создание условий для сохранения, развития и популяризации традиционной культуры.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
25 мая 2017
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
24 мая 2017
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
24 мая 2017
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
24 мая 2017
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
23 мая 2017
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...