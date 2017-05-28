0
12:22
Отличившиеся пограничники и служебная собака получили награды в Пскове
12:01
Александр Котов поблагодарил пограничников за честную и важную для государства службу
10:57
Андрей Турчак поздравил пограничников с профессиональным праздником
09:13
Пограничников чествуют сегодня в России
22:09
Титул «Миссис Псков - 2017» завоевала Анастасия Мельникова
16:08
Цветы, сертификаты и абонементы получат финалистки «Миссис Псков 2017»
15:46
Уезжать нельзя остаться
Еще новости
Общество

Александр Котов поблагодарил пограничников за честную и важную для государства службу

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Сегодня, в День пограничника, мы чествуем воинов, которые надёжно защищают рубежи нашего Отечества, выполняют свой ратный долг, демонстрируя смелость, отвагу и преданность интересам своей страны. Служба на границе – это большая ответственность за обеспечение безопасности государства и общества. Нынешнее поколение сотрудников пограничного управления достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников и эффективно противостоит угрозам нового времени. Воины в зеленых фуражках стоят на страже экономических интересов и культурного достояния России, препятствуют наркоторговле и нелегальной миграции, борются с международным терроризмом», - обратился к пограничникам А. Котов.

Он поблагодарил сотрудников погрануправления за честную и важную для государства службу. «Желаю всем сотрудникам и ветеранам Псковского пограничного управления крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба!» - сказал спикер регионального парламента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Отличившиеся пограничники и служебная собака получили награды в Пскове
28 мая 2017
Отличившиеся пограничники и служебная собака получили награды в Пскове
Александр Котов поблагодарил пограничников за честную и важную для государства службу
28 мая 2017
Александр Котов поблагодарил пограничников за честную и важную для государства службу
Андрей Турчак поздравил пограничников с профессиональным праздником
28 мая 2017
Андрей Турчак поздравил пограничников с профессиональным праздником
Пограничников чествуют сегодня в России
28 мая 2017
Пограничников чествуют сегодня в России 1
Титул «Миссис Псков - 2017» завоевала Анастасия Мельникова
27 мая 2017
Титул «Миссис Псков - 2017» завоевала Анастасия Мельникова 3
Цветы, сертификаты и абонементы получат финалистки «Миссис Псков 2017»
27 мая 2017
Цветы, сертификаты и абонементы получат финалистки «Миссис Псков 2017»
Большое after-party запланировано после конкурса «Миссис Псков 2017»
27 мая 2017
Большое after-party запланировано после конкурса «Миссис Псков 2017» 1
Российские библиотекари отмечают 27 мая профессиональный праздник
27 мая 2017
Российские библиотекари отмечают 27 мая профессиональный праздник

Идет загрузка...