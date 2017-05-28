Александр Котов поблагодарил пограничников за честную и важную для государства службу

12:01, 28 мая 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Сегодня, в День пограничника, мы чествуем воинов, которые надёжно защищают рубежи нашего Отечества, выполняют свой ратный долг, демонстрируя смелость, отвагу и преданность интересам своей страны. Служба на границе – это большая ответственность за обеспечение безопасности государства и общества. Нынешнее поколение сотрудников пограничного управления достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников и эффективно противостоит угрозам нового времени. Воины в зеленых фуражках стоят на страже экономических интересов и культурного достояния России, препятствуют наркоторговле и нелегальной миграции, борются с международным терроризмом», - обратился к пограничникам А. Котов.

Он поблагодарил сотрудников погрануправления за честную и важную для государства службу. «Желаю всем сотрудникам и ветеранам Псковского пограничного управления крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба!» - сказал спикер регионального парламента.