Псковский хор «Родники» отметил своё 10-летие концертом

11:54, 28 мая 2017, ПАИ

В Пскове академический хор «Родники» отметил свое 10-летие юбилейным концертом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат городской Думы, учредитель хора Григорий Стороненков вспомнил об истории создания «Родников». Он отметил, что изначально по инициативе жителей округа хор создавался для проведения творческих встреч и пения для души. «Кто бы мог подумать, что хор «допоется» до звания народного коллектива, которое они уже дважды подтвердили и стали лауреатами международных фестивалей. На сегодняшний день хор «Родники» - это дружный и по-семейному организованный коллектив, который дарит свою любовь зрителю через песню», - сказал Г. Стороненков.

Художественный руководитель хора «Родники» Зинаида Порубай, в свою очередь, поблагодарила Григория Стороненкова за всестороннюю поддержку коллектива.

Заместитель начальника Управления культуры администрации Пскова Вячеслав Рахман выразил коллективу признательность «за трепетное отношение к родному слову, звуку и музыке» и зачитал приветственный адрес от имени главы города Ивана Цецерского.

Артисты хора «Родники» были поощрены почетными грамотами и благодарственными письмами городской Думы и администрации Пскова.

На творческом вечере звучали премьерные композиции и уже полюбившиеся зрителю стихи, музыкальные произведения в исполнении юбиляров.

Напомним, академический хор «Родники» был создан в 2007 году по инициативе жителей 11-го округа. Тогда он состоял всего из пяти человек. В настоящее время число участников коллектива значительно расширилось и насчитывает двадцать исполнителей. Возрастной состав участников хора - от 45 до 77 лет. В репертуаре коллектива - известные лирические и патриотические песни, а также вокальные произведения на музыку и стихи псковских, великолукских и островских поэтов и композиторов.

Руководитель хора Зинаида Порубай награждена медалью «За заслуги перед Псковом». В прошлом году коллектив стал лауреатом 3 степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Русский лад - 2016».