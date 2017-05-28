Отличившиеся пограничники и служебная собака получили награды в Пскове

12:22, 28 мая 2017, ПАИ

28 мая в Пскове на Могиле Неизвестного солдата прошел торжественный церемониал, посвящённый празднованию 99-й годовщины со дня образования пограничных войск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие руководители города и региона, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, ветераны пограничных войск, представители общественности.

Первым поздравил своих коллег с праздником начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов: «Сегодня важный для нас день. Граждане спокойно живут, потому что знают, что граница Российской Федерации в надежных руках». Он пожелал пограничникам крепкого здоровья, удачи и мирного неба над головой.

Также на митинге выступил заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников, который пожелал собравшимся здоровья, благополучия в семьях и мирных границ. «Ваш героизм, сила духа - пример истинного патриотизма и верности воинской присяге. Спасибо вам за большой вклад в развитие нашего региона и за воспитание молодого поколения. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!» - сказал замглавы региона.

В свою очередь председатель областного собрания депутатов Александр Котов, отметил: «Суверенитет любого государства определяется надежностью охраны и защиты его государственных границ. Благодаря смелым пограничникам, наша граница находится под надежным замком».

Обращаясь к пограничникам, глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил их за активное участие в жизни города. «Вы лучше других знаете, каких моральных и физических сил стоит находиться на первых рубежах нашей страны. Это огромная ответственность перед своим народом. Вы всегда с честью и мужеством выполняете задачу по обеспечению безопасности нашей страны», - сказал он и пожелал пограничникам успешной службы, мирного неба над головой, здоровья и семейного благополучия.

Далее отличившимся военнослужащим «за высокие показатели в служебной деятельности, инициативу и настойчивость» были объявлены благодарности, вручены почетные грамоты, благодарственные письма, а также ценные подарки. Впервые в истории Пскова награду получила служебная собака-пограничник по кличке Бархан, которая за 2016-2017 годы поймала на границе 45 нарушителей.

Участники церемониала почтили память погибших при исполнении служебного долга минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника.

Завершился церемониал традиционным прохождением воинов-пограничников торжественным маршем.