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В Великолукском районе произошел пожар из-за короткого замыкания в удлинителе

27 мая в поселке Дорожный Великолукского района произошел пожар в многоквартирном жилом доме, были эвакуированы 8 человек. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в удлинителе. 

В результате, в одной из квартир огнём повреждено имущество, помещение закопчено по всей площади.

Кроме того, в деревне Усадище Палкинского района в дачном доме выгорела комната. Предположительной причиной пожара названо нарушение правил эксплуатации газовой плиты.

В Пскове из-за неосторожного обращения с огнем на улице Мирной, 8 вчера сгорели шесть сараев общей площадью 70 квадратных метров. 

 

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