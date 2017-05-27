В Великолукском районе произошел пожар из-за короткого замыкания в удлинителе

12:38, 28 мая 2017, ПАИ

27 мая в поселке Дорожный Великолукского района произошел пожар в многоквартирном жилом доме, были эвакуированы 8 человек. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в удлинителе.

В результате, в одной из квартир огнём повреждено имущество, помещение закопчено по всей площади.

Кроме того, в деревне Усадище Палкинского района в дачном доме выгорела комната. Предположительной причиной пожара названо нарушение правил эксплуатации газовой плиты.

В Пскове из-за неосторожного обращения с огнем на улице Мирной, 8 вчера сгорели шесть сараев общей площадью 70 квадратных метров.