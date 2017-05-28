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Общество

Розыск пропавшего в прошлом году учащегося продолжает псковская полиция

Псковская полиция продолжает розыск Сергея Фёдорова 1997 года рождения, уроженца города  Пыталово. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы, и до настоящего времени его местонахождение  не установлено.

Фото 60.мвд.рф

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

Пропавший был одет в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка  чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.

 

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