Розыск пропавшего в прошлом году учащегося продолжает псковская полиция

13:04, 28 мая 2017, ПАИ

Псковская полиция продолжает розыск Сергея Фёдорова 1997 года рождения, уроженца города Пыталово. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

Пропавший был одет в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.