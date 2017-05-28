До 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 мая

17:56, 28 мая 2017, ПАИ

29 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного и северо-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +10…+15 градусов, днем: +21…+26.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.