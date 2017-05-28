Иван Цецерский призвал псковичей к участию в предварительном голосовании «Единой России»

13:25, 28 мая 2017, ПАИ

28 мая глава Пскова Иван Цецерский понаблюдал за ходом предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидатов для участия в выборах в городскую Думу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, он побывал на нескольких избирательных участках, оценил организацию голосования, пообщался с наблюдателями.

Глава Пскова подчеркнул, что процедура предварительного голосования, когда сами жители высказывают свое отношение к тому или иному кандидату, - значимое событие. «Местные выборы всегда важны для людей. Выборы городского парламента - это определение своей местной повестки, нашей дальнейшей жизни в городе и его процветание», - отметил он.

Иван Цецерский призвал горожан воспользоваться своим избирательным правом. Отметим, к праймериз в Пскове подготовлены 15 счетных участков.