Исторический фестиваль развернулся у стен Псковского кремля

13:45, 28 мая 2017, ПАИ

28 мая на набережной реки Псковы от Псковского Кремля в сторону Финского парка развернулся IV исторический праздник «Довмонт Псковский», посвященный святому благоверному князю Довмонту-Тимофею. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 12:00 состоялось открытие праздника с торжественной встречей князя Довмонта и его дружины. От имени главы Пскова к участникам и гостям фестиваля обратился его заместитель Владимир Воробьев. «750 лет прошло с начала княжения в нашем городе этого выдающегося полководца и мудрого государственного деятеля, с именем которого связано укрепление города. Князь Довмонт, в крещении Тимофей, верой и правдой служил псковичам 33 года. Известно, что с его именем связаны многие победы русских войск в XIII веке над неприятелями», - сказал он и подчеркнул, что этот фестиваль позволяет сохранить память о славной истории города.

Затем началось показательное выступление дружины Довмонта с целью демонстрации боевых навыков. После этого гостей праздника пригласили попробовать свои силы на ристалище, где организован турнир по историческому фехтованию на тямбарах.

Псковичи и гости города имеют возможность посетить четыре площадки: музыкальный двор с праздничным концертом, ремесленный двор с продажей продукции и мастер-классами, сытный двор с таверной, исторический двор с лагерями псковских. Программы площадок включают в себя интерактив: чеканку монет, средневековую фотолокацию, мастер-классы (прядение из нити и средневековые танцы).

В завершение фестиваля планируется награждение победителей в турнире среди детей, взрослых и реконструкторов, а также в историческом квесте.