«Бронзу» выиграла российская четвёрка на чемпионате Европы по академической гребле

14:08, 28 мая 2017, ПАИ

Российская распашная четверка без рулевого выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в Рачице (Чехия). Об этом сообщает РИА Новости.

В составе российской команды выступали Александр Страдаев, Даниил Андриенко, псковский спортсмен Семен Яганов и Григорий Щулепов. Они финишировали в воскресном финале с результатом 5 минут 56,860 секунды. Первыми стали гребцы из Италии (5.54,520), «серебро» досталось представителям Румынии (5.56,070).

Также сегодня, 28 мая, на турнире в Чехии россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко завоевали «серебро» в соревнованиях распашных двоек легкого класса.