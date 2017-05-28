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Спорт

Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова до закрытия на профилактику

Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова с 29 мая по 6 июня. Информация размещена на сайте Ледового дворца города.

29 мая, понедельник

6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ «Штурм»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»
8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Цветкова)
9:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ (Робина, Цветкова)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ (Робина)
12:30-13:30 – секция фигурного катания НП-3 (Робина)
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (Цветкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2, ТГ-1 (Цветкова)
15:15-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Цветкова)
16:30-17:30 – массовое катание
17:30-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)
19:15-20:15 – тренировка ХК «Ветераны»
20:30-21:30 – тренировка ХК «Звезда»
21:45-22:45 - тренировка ХК «Ганза»/ «Штурм» (женская команда)
00:00-1:00 –тренировка ХК «Гвардия»
 
30 мая, вторник

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Цветкова)
11:00-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Пузанов, Пошелюк)
12:15-13:15 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
13:30-14:30 – массовое катание
14:45-15:45 – массовое катание
16:00-17:00 - секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Цветкова, Робина)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
 
31 мая, среда

6:30-7:30 – тренировка ХК «Дружина»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Пузанов, Пошелюк)
10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Цветкова)
11:30-12:45 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М.М.)
13:00-14:00 – аренда льда/секция фигурного катания НП-3 (Робина)
14:15-15:15 – секция фигурного катания НП-2 (Цветкова)
15:30-16:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова)
16:45-18:15 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)
18:30-19:45 - секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
20:00-21:00 – тренировка ХК «Барсы»
21:15-22:15 – тренировка ХК «Медведи»
22:30-23:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 – тренировка ХК «Сталь»

1 июня, четверг

6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
10:00-11:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Пузанов, Пошелюк)
12:45-13:45 – массовое катание
14:00-15:15 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)
15:30-16:30 – благотворительная акция ко Дню защиты детей — «Дети – наше будущее»
16:45-17:45 – массовое катание
18:00-19:00 – аренда льда
19:15-20:15 – массовое катание
20:30-21:30 – тренировка ХК «Красный город»
21:45-22:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»

2 июня, пятница

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
10:15-11:15 – массовое катание

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок»» среди команд 2004 года рождения

11:30-12:30 – «Ростелеком» Псков – «Торнадо» Псков
12:45-13:45 – «PSK» Нарва – «Вологда» Вологда
14:00-15:00 – «Ростелеком» Псков — «Сборная СПб» Санкт-Петербург

15:15-16:15 – массовое катание

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок» среди команд 2004 года рождения

16:30-17:30 – «Торнадо» Псков – «PSK» Нарва
17:45-18:45 – «Вологда» Вологда – «Сборная СПб» Санкт-Петербург

19:00-20:00 – массовое катание
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-23:00 – тренировка ХК «Порхов»
23:15-00:15 - тренировка ХК «Звезда»

3 июня, суббота

7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок» среди команд 2004 года рождения

8:15-9:30 – «Торнадо» Псков – «Сборная СПб» Санкт-Петербург
9:30-10:30 – «Ростелеком» Псков – «PSK» Нарва
10:45-11:45 – «Вологда» Вологда – «Торнадо» Псков
12:00-13:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
13:15-14:15 – «Сборная СПб» Санкт-Петербург – «PSK» Нарва
14:30-15:30 - «Ростелеком» Псков – «Вологда» Вологда

15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 – массовое катание
18:15-19:15 – массовое катание
19:30-20:30 – массовое катание
20:45-21:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

4 июня, воскресенье

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок» среди команд 2004 года рождения

8:15-9:15 – матч за 3-5 место
9:30-10:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок» среди команд 2004 года рождения

10:45-11:45 – матч за 3-5 место
12:00-13:00 – финал
13:15- 14:15 – матч за 3-5 место
14:15-14:45 – закрытие турнира

15:00-16:00 – массовое катание
16:15-17:15 – массовое катание
17:30-18:30 – массовое катание
18:45-19:45 – массовое катание
20:00-21:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
21:15-22:15 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
22:30-23:30 - тренировка ХК «Сталь».

5 июня, понедельник

6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»
8:30-9:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
9:45-11:00 – секция хоккея СОГ-1 (Пузанов)
11:15-12:15 – массовое катание
12:30-13:30 – массовое катание
13:45-14:45 – массовое катание
15:00-16:00 – массовое катание
16:15-17:45 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)
18:00-19:00 – массовое катание
19:15-20:15 – тренировка ХК «Ветераны»
20:30-21:30 – тренировка ХК «Звезда»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Ганза»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Гвардия»

6 июня, вторник

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:45 – технический перерыв
9:00-10:15 – секция хоккея СОГ-1 (Пузанов)
10:30-11:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
11:45-12:45 – массовое катание
13:00-14:00 – массовое катание
14:15-15:15 – массовое катание
15:30-16:30 – массовое катание
16:45-18:15 — секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)
19:00-21:00 – аренда льда
21:15-22:15 – тренировка ХК «Легион»
22:30-23:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет).

С 7 июня по 9 июля Ледовый дворец будет закрыт в связи с работами по профилактике холодильной установки, систем водоподготовки и вентиляции.

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