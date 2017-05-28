Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова до закрытия на профилактику

14:45, 28 мая 2017, ПАИ

Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова с 29 мая по 6 июня. Информация размещена на сайте Ледового дворца города.

29 мая, понедельник

6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ «Штурм»

7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»

8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Цветкова)

9:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ (Робина, Цветкова)

11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ (Робина)

12:30-13:30 – секция фигурного катания НП-3 (Робина)

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (Цветкова)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2, ТГ-1 (Цветкова)

15:15-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Цветкова)

16:30-17:30 – массовое катание

17:30-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)

19:15-20:15 – тренировка ХК «Ветераны»

20:30-21:30 – тренировка ХК «Звезда»

21:45-22:45 - тренировка ХК «Ганза»/ «Штурм» (женская команда)

00:00-1:00 –тренировка ХК «Гвардия»



30 мая, вторник

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-9:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Цветкова)

11:00-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Пузанов, Пошелюк)

12:15-13:15 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)

13:30-14:30 – массовое катание

14:45-15:45 – массовое катание

16:00-17:00 - секция хоккея НП-3 (Пошелюк)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)

19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Цветкова, Робина)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)



31 мая, среда

6:30-7:30 – тренировка ХК «Дружина»

7:45-8:45 – технический перерыв

9:00-10:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Пузанов, Пошелюк)

10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Цветкова)

11:30-12:45 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М.М.)

13:00-14:00 – аренда льда/секция фигурного катания НП-3 (Робина)

14:15-15:15 – секция фигурного катания НП-2 (Цветкова)

15:30-16:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова)

16:45-18:15 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)

18:30-19:45 - секция хоккея НП-3 (Пошелюк)

20:00-21:00 – тренировка ХК «Барсы»

21:15-22:15 – тренировка ХК «Медведи»

22:30-23:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-1:00 – тренировка ХК «Сталь»

1 июня, четверг

6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-9:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

10:00-11:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Пузанов, Пошелюк)

12:45-13:45 – массовое катание

14:00-15:15 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)

15:30-16:30 – благотворительная акция ко Дню защиты детей — «Дети – наше будущее»

16:45-17:45 – массовое катание

18:00-19:00 – аренда льда

19:15-20:15 – массовое катание

20:30-21:30 – тренировка ХК «Красный город»

21:45-22:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»

2 июня, пятница

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:45-8:45 – технический перерыв

9:00-10:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

10:15-11:15 – массовое катание

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок»» среди команд 2004 года рождения

11:30-12:30 – «Ростелеком» Псков – «Торнадо» Псков

12:45-13:45 – «PSK» Нарва – «Вологда» Вологда

14:00-15:00 – «Ростелеком» Псков — «Сборная СПб» Санкт-Петербург

15:15-16:15 – массовое катание

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок» среди команд 2004 года рождения

16:30-17:30 – «Торнадо» Псков – «PSK» Нарва

17:45-18:45 – «Вологда» Вологда – «Сборная СПб» Санкт-Петербург

19:00-20:00 – массовое катание

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-23:00 – тренировка ХК «Порхов»

23:15-00:15 - тренировка ХК «Звезда»

3 июня, суббота

7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок» среди команд 2004 года рождения

8:15-9:30 – «Торнадо» Псков – «Сборная СПб» Санкт-Петербург

9:30-10:30 – «Ростелеком» Псков – «PSK» Нарва

10:45-11:45 – «Вологда» Вологда – «Торнадо» Псков

12:00-13:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

13:15-14:15 – «Сборная СПб» Санкт-Петербург – «PSK» Нарва

14:30-15:30 - «Ростелеком» Псков – «Вологда» Вологда

15:45-16:45 – массовое катание

17:00-18:00 – массовое катание

18:15-19:15 – массовое катание

19:30-20:30 – массовое катание

20:45-21:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

4 июня, воскресенье

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок» среди команд 2004 года рождения

8:15-9:15 – матч за 3-5 место

9:30-10:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

Международный турнир по хоккею «Ледяной кубок» среди команд 2004 года рождения

10:45-11:45 – матч за 3-5 место

12:00-13:00 – финал

13:15- 14:15 – матч за 3-5 место

14:15-14:45 – закрытие турнира

15:00-16:00 – массовое катание

16:15-17:15 – массовое катание

17:30-18:30 – массовое катание

18:45-19:45 – массовое катание

20:00-21:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

21:15-22:15 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

22:30-23:30 - тренировка ХК «Сталь».

5 июня, понедельник

6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»

7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»

8:30-9:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

9:45-11:00 – секция хоккея СОГ-1 (Пузанов)

11:15-12:15 – массовое катание

12:30-13:30 – массовое катание

13:45-14:45 – массовое катание

15:00-16:00 – массовое катание

16:15-17:45 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)

18:00-19:00 – массовое катание

19:15-20:15 – тренировка ХК «Ветераны»

20:30-21:30 – тренировка ХК «Звезда»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Ганза»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Гвардия»

6 июня, вторник

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:45 – технический перерыв

9:00-10:15 – секция хоккея СОГ-1 (Пузанов)

10:30-11:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

11:45-12:45 – массовое катание

13:00-14:00 – массовое катание

14:15-15:15 – массовое катание

15:30-16:30 – массовое катание

16:45-18:15 — секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)

19:00-21:00 – аренда льда

21:15-22:15 – тренировка ХК «Легион»

22:30-23:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет).

С 7 июня по 9 июля Ледовый дворец будет закрыт в связи с работами по профилактике холодильной установки, систем водоподготовки и вентиляции.