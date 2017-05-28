Техника Западного военного округа переведена в режим летней эксплуатации

15:01, 28 мая 2017, ПАИ

Более 56 тысяч единиц автомобильной, бронетанковой и авиационной техники Западного военного округа (ЗВО) переведено на режим летней эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время комплексные комиссии из специалистов ЗВО осуществят проверку воинских частей и соединений на предмет полноты и качества подготовки вооружения и военной техники (ВВТ) к летним условиям эксплуатации и их готовности к боевому применению.

В соответствии с единым планом проводились все виды регламентного обслуживания бронетанковой, автомобильной техники, специального транспорта. Организованы занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в летних условиях, в том числе при аномально высоких температурах.

Особое внимание было уделено подготовке техники и вооружения, которые будут задействованы в совместном стратегическом учении «Запад-2017».