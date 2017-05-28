Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту

15:28, 28 мая 2017, ПАИ

Абсолютное первенство в точности приземления завоевали российские десантники на международном чемпионате по парашютному спорту Кубок ЦСПК «Рязанский кремль-2017», который завершился 28 мая в Рязани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сборная Воздушно-десантных войск была представлена пятью мужчинами и пятью женщинами военнослужащими. В личном первенстве победу одержали старший прапорщик Андрей Финагенов (Рязань) и старший сержант Ольга Корегина (Псков).

Всего в международном чемпионате принимало участие около 70 спортсменов-парашютистов, из них более 20 военнослужащих-женщин. В ходе четырехдневных состязаний спортсмены выполнили около тысячи прыжков с парашютом, выполнялись они с высоты 1200 метров с вертолетов Ми-8. При приземлении десантники должны были попасть в точку диаметром 2 сантиметра, расположенную на 30-сантиметровом диске.