2
15:28
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
14:15
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
11:49
Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе
18:16
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
22:42
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
14:56
72-летний пскович стал чемпионом мира по жиму штанги лежа
13:38
Ориентирование на внедорожниках организуют в Новоржевском районе 10 июня
Еще новости
Спорт

Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту

Абсолютное первенство в точности приземления завоевали российские десантники на международном чемпионате по парашютному спорту Кубок ЦСПК «Рязанский кремль-2017», который завершился 28 мая в Рязани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сборная Воздушно-десантных войск была представлена пятью мужчинами и пятью женщинами военнослужащими. В личном первенстве победу одержали старший прапорщик Андрей Финагенов (Рязань) и старший сержант Ольга Корегина (Псков).

Всего в международном чемпионате принимало участие около 70 спортсменов-парашютистов, из них более 20 военнослужащих-женщин. В ходе четырехдневных состязаний спортсмены выполнили около тысячи прыжков с парашютом, выполнялись они с высоты 1200 метров с вертолетов Ми-8. При приземлении десантники должны были попасть в точку диаметром 2 сантиметра, расположенную на 30-сантиметровом диске.

 

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
28 мая 2017
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту 2
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
27 мая 2017
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе
27 мая 2017
Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
25 мая 2017
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
24 мая 2017
Первый Псковский велопарад пройдет 28 мая
72-летний пскович стал чемпионом мира по жиму штанги лежа
23 мая 2017
72-летний пскович стал чемпионом мира по жиму штанги лежа 4
Ориентирование на внедорожниках организуют в Новоржевском районе 10 июня
23 мая 2017
Ориентирование на внедорожниках организуют в Новоржевском районе 10 июня
Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 16 июня
22 мая 2017
Ночное свечение аэростатов состоится в Великих Луках 16 июня

Идет загрузка...