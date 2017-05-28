Команда ВДВ вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых сил России по хоккею

15:54, 28 мая 2017, ПАИ

Команда Воздушно-десантных войск вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых сил РФ по хоккею с шайбой, который проходит в Санкт-Петербурге. Как стало известно Псковскому агентству информации, десантники одержали победу над сборной Военно-Морского флота.

Отметим, что в состав команды ВДВ в основном входят военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, расквартированной в Пскове.

В состязаниях также принимают участие сборные Военно-космических сил, Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Управления материально-технического обеспечения, Главного военно-медицинского управления, войск связи, Западного, Центрального военных округов и Балтийского флота.

Полуфинальные матчи чемпионата Вооружённых сил России по хоккею пройдут 29 мая, финал состоится 30 мая.