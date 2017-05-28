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Спорт

Лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в России, заявил Павел Колобков

В России лимит на легионеров идеально разработан во всех видах спорта. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает ТАСС.

«Лимиты обсуждались со всеми федерациями, мы сравнивали с опытом других стран. Понятно, что должен быть баланс, потому что спорт - это зрелище. И мы хотим побеждать, мы хотим, чтобы наши спортсмены конкурировали с лучшими. Сейчас баланс идеален во всех видах спорта: в Российской футбольной премьер-лиге, например, это 6+5 [в составе одной команды одновременно на поле могут находиться не более шести легионеров - прим.агентства], мы создаем такие критерии для всех видов спорта», - сказал глава министерства.

Напомним, два года назад Госдума РФ приняла закон о легионерах в российском спорте, в соответствии с которым Министерство спорта получило право обладать всеми полномочиями по регулированию числа иностранцев в российском спорте. В частности, без одобрения Минспорта ни одна лига или федерация не может изменить лимит на легионеров.

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