Лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в России, заявил Павел Колобков

16:29, 28 мая 2017, ПАИ

В России лимит на легионеров идеально разработан во всех видах спорта. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает ТАСС.

«Лимиты обсуждались со всеми федерациями, мы сравнивали с опытом других стран. Понятно, что должен быть баланс, потому что спорт - это зрелище. И мы хотим побеждать, мы хотим, чтобы наши спортсмены конкурировали с лучшими. Сейчас баланс идеален во всех видах спорта: в Российской футбольной премьер-лиге, например, это 6+5 [в составе одной команды одновременно на поле могут находиться не более шести легионеров - прим.агентства], мы создаем такие критерии для всех видов спорта», - сказал глава министерства.

Напомним, два года назад Госдума РФ приняла закон о легионерах в российском спорте, в соответствии с которым Министерство спорта получило право обладать всеми полномочиями по регулированию числа иностранцев в российском спорте. В частности, без одобрения Минспорта ни одна лига или федерация не может изменить лимит на легионеров.