Жилой дом загорелся в плюсской деревне Заполье
28 мая в деревне Заполье Плюсского района горел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали пятеро пожарных, использовались три единицы техники.
Кроме того, сегодня в Невеле на улице Фабричной произошло возгорание в частном гараже, горел автомобиль. С огнем боролись шестеро пожарных, были задействованы три единицы техники.
Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.