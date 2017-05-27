Жилой дом загорелся в плюсской деревне Заполье

16:07, 28 мая 2017, ПАИ

28 мая в деревне Заполье Плюсского района горел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали пятеро пожарных, использовались три единицы техники.

Кроме того, сегодня в Невеле на улице Фабричной произошло возгорание в частном гараже, горел автомобиль. С огнем боролись шестеро пожарных, были задействованы три единицы техники.

Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.