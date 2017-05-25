Пиратская доля

13:37, 29 мая 2017, ПАИ

В прокате - «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»: новая часть киноаттракциона о приключениях Джека Воробья. Точнее, Капитана Джека Воробья.

Генри (Брентон Туэйтс) - сын Уилла Тернера. Он мечтает вызволить отца с «Летучего Голландца», где тому суждено служить до скончания веков. Для этого нужно достать легендарный морской артефакт - Трезубец Посейдона. Спустя несколько лет потомок Тернеров служит в британском флоте. Однажды на его корабль нападают призраки из Дьявольского треугольника во главе с Салазаром (Хавьер Бардем) - еще одним проклятым капитаном, злейшим врагом Джека Воробья (Джонни Депп). Салазар оставляет Генри в живых и просит передать Воробью, что вскоре того настигнет смерть. Позже Генри находит Джека, а заодно знакомится с Кариной (Кая Скоделарио) - молодой ученой, которую все считают ведьмой, обладательницей карты, с помощью которой можно найти спасительный Трезубец.

Новые «Пираты карибского моря» - это ничто иное, как «исправление ошибок» после довольно пресной четвертой части франшизы, «На странных берегах». Производство пятой серии приключений Джека Воробья и его команды заняло около 6 лет - в этот период вошли также поиски подходящего режиссера, которому можно было бы без особых опасений доверить штурвал ответственности.

Рассматривали самые разные кандидатуры: от Тима Бёртона до Альфонсо Куарона, Сэма Рэйми и Криса Вайца. В итоге продюсер-мастодонт Джерри Брукхаймер решил отдать режиссуру в руки молодых норвежских авторов - Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга. В 2006 году они сняли феминистский вестерн «Бандитки» с Сальмой Хаек и Пенелопой Круз, а последней их работой была экранизация книги путешественника и писателя Тура Хейердала «Кон-Тики» (2012) о пересечении Тихого океана на небольшом плоту.

Имея за своей спиной небольшой, но серьезный «морской опыт», Роннинг и Сандберг, под чутким руководством Брукхаймера, взялись продолжать диснеевский аттракцион. Первые «Пираты» Гора Вербински по сей день имеют оглушительный успех: это фильм, ставший «пиратской» классикой. Вторая часть расширила горизонты: добавились новые герои, злодеи, ошеломительные сцены на островах и огромные морские монстры. Это был пик, которого достигла франшиза, дальше ее ждали две довольно неуклюжие и унылые части, которые не смогли вытащить даже кривляния Деппа. После продолжительного перерыва, режиссеры новых «Пиратов» возвращают былое величие франшизы и напоминают всем о ее истоках.

Чем же так хороша новая часть «Пиратов»? Лишившись всех сюжетных наслоений, которыми страдали предыдущие две части, картина получила прямолинейную и простую историю, частично повествующую о дальнейшей судьбе Уилла и Элизабет Тернер (Суон). Джонни Дэпп в очередной раз превзошел себя - в свое уже классическое и привычное для всех амплуа он внес что-то новое. А именно, - больше органичности и умеренной энергии. И это бесспорно выглядит отлично, ведь актер «живет» в Воробье с 2003 года и никогда не предавал своего героя (если не считать неудачный микс из «Одинокого рейнджера»). Антагонистом Джека Воробья в этот раз выступил испанский проклятый капитан Салазар в исполнении талантливого Хавьера Бардема. Среди всех злодеев франшизы, испепеленный, полутлеющий, озлобленный, но гордый моряк смотрится наиболее брутально и живо, как бы противоречиво это не звучало.

Молодые актеры - Брентон Туэйтс и Кая Скоделарио - являются здесь «Тернерами новой эры», продолжателями дел уже слегка постаревших Блума и Найтли. Генри полностью унаследовал весь характер отца - он также дерзок, смел и одержим приключениями, готов пойти на что угодно для спасения близких, а его знакомство с Джеком также неизбежно. Важным и большим плюсом фильма является то, что авторы не старались пользоваться соблазном фан-сервиса. В новых «пиратах» есть только некоторые отсылки к сценам из первых двух фильмов, но по большому счету это картина, в которой присутствует именно дух и атмосфера оригинального материала.

Казалось бы, у фильма, производство которого заняло столь долгий срок, могла смениться дюжина исполнителей ролей. Но этого, к счастью, не допустили, что не может не радовать. Все на месте: начиная от бывшего призрака, лицемерного капитана Барбоссы (Джеффри Раш), верной правой руки Воробья Гиббса (Кевин МакНэлли), и заканчивая знакомыми нам по первой части Энгусом Барнеттом и Стивеном Грэмом. Приятным сюрпризом-пасхалкой выступает Пол МакКартни в роли дяди Джека, что, видимо, стало уже традицией после камео Кита Ричардса в четвертой части.

Пара норвежских режиссеров, после продолжительной «передышки» для зрителей и фанатов, доказали, что в «Пиратах» еще есть тот самый запал, «расправили паруса» и вернули к жизни легендарную приключенческую историю. В пятой части нам наконец-то раскрывают все тайны происхождения Джека Воробья (для этого его компьютерно «омолодили») и его магического компаса, заправляя весь фильм еще более энергичным экшеном (чего только стоят сцены с гильотиной и ограблением банка), отличными визуальными и спецэффектами, яркими костюмами, акулами-зомби и отличным юмором в стиле первых «Пиратов». Авторы как бы говорят нам: «Спокойно, мы никуда не делись, все пираты и мартышка на своих местах». Единственное, чего так не хватает в фильме - это прекрасных звучаний Ханса Циммера, вместо которых слышны лишь «попытки» Джефа Дзанелли повторить великолепную «морскую тему», что у него удается не так хорошо.

Можно сказать, что свежими «Пиратами Карибского моря» Джерри Брукхаймер «извиняется» за предыдущие две части франшизы, отдавая свою «пиратскую долю» за проявленное зрителями терпение. Мертвецы, может, и не рассказывают сказки, а Брукхаймер делает это очень давно и в очередной раз у него получилось весьма и весьма неплохо.