Около 400 участников собрал велопарад в Пскове

17:17, 28 мая 2017, ПАИ

Первый Псковский велопарад, который сегодня прошел в Пскове, собрал около 400 участников. Об этом сообщается на странице областного Собрания в соцсети Facebook.

«Около четырёхсот человек приняли участие в 1-м Псковском велопараде: мамы и папы с детьми, студенты и пенсионеры заполнили городские магистрали 28 мая», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что одним из организаторов выступил Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.