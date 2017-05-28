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Общество

Около 400 участников собрал велопарад в Пскове

Первый Псковский велопарад, который сегодня прошел в Пскове, собрал около 400 участников. Об этом сообщается на странице областного Собрания в соцсети Facebook.

Фото sobranie.pskov.ru

Фото sobranie.pskov.ru

«Около четырёхсот человек приняли участие в 1-м Псковском велопараде: мамы и папы с детьми, студенты и пенсионеры заполнили городские магистрали 28 мая», - говорится в сообщении.

Фото sobranie.pskov.ru

Фото sobranie.pskov.ru

Также отмечается, что одним из организаторов выступил Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. 

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