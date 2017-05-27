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Последствия схода цистерн на станции Дно полностью устранены

На станции Дно в Псковской области завершены работы по устранению последствий схода четырех цистерн грузового поезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним, 28 мая в 2:25 на станции Дно произошел сход четырех цистерн грузового поезда, груженых мазутом. Для ликвидации последствий к месту ЧС были направлены восстановительные поезда со станций Псков и Новосокольники, а также пожарный поезд со станции Дно.

На Октябрьской железной дороге - филиале ОАО «РЖД» действовал оперативный штаб по координации восстановительных работ.

Причина схода устанавливается. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

 

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