Последствия схода цистерн на станции Дно полностью устранены

17:26, 28 мая 2017, ПАИ

На станции Дно в Псковской области завершены работы по устранению последствий схода четырех цистерн грузового поезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним, 28 мая в 2:25 на станции Дно произошел сход четырех цистерн грузового поезда, груженых мазутом. Для ликвидации последствий к месту ЧС были направлены восстановительные поезда со станций Псков и Новосокольники, а также пожарный поезд со станции Дно.

На Октябрьской железной дороге - филиале ОАО «РЖД» действовал оперативный штаб по координации восстановительных работ.

Причина схода устанавливается. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.