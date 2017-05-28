Дмитрий Барабанов: Предварительное голосование «Единой России» - это промежуточный итог проделанной работы

18:03, 28 мая 2017, ПАИ

«Предварительное партийное голосование - это определенный промежуточный итог уже проделанной работы, во время которой удалось выстроить диалог с избирателями, понять проблематику и определить план действий», - заявил участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Псковскую городскую Думы Дмитрий Барабанов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Д. Барабанов отметил, что в ходе дебатов и встреч активно общался с жителями микрорайона. «Люди обозначили большой перечень проблем, которые их действительно волнуют, причем некоторые из них, касающиеся благоустройства, мы уже сообща решаем. Продумали стратегию дальнейшей работы. Так что дебаты, вся предварительная работа с округом - это не просто разговоры, это хороший опыт совместной деятельности и задел на будущее», - сказал он.

Также он обратил внимание на то, что все кандидаты приложили определенные усилия, и «у многих последние месяцы были наполнены общением с горожанами, конкретными делами». «Уверен, на выборах 10 сентября люди сделают правильный выбор, чтобы и дальше плодотворно работать вместе со своим депутатом на благо округа, во имя достойной, комфортной жизни микрорайона», - подчеркнул Дмитрий Барабанов.

Напомним, что 28 мая весь день для псковичей работает «горячая линия» по предварительному голосованию 8(8112) 72-74-04.

Узнать местонахождение своего избирательного участка можно на сайте предварительного голосования pg.er.ru с помощью функции «Найти свой участок». Здесь же представлена наиболее полная информация обо всех кандидатах.

Счетные участки будут работать до 20:00. В Пскове участники предварительного голосования смогут сделать свой выбор на 15 участках.